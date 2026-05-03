È il momento delle decisioni importanti, il CorSport: "Club viola solido ma serve un intervento economico"

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Si avvicina per la Fiorentina il termine della prima stagione, che è stata caratterizzata purtroppo anche dalla scomparsa del patron viola Rocco Commisso. Il club in tal senso, rimarca stamani il Corriere dello Sport, deve prendere decisioni importanti. Con la squadra reduce da una stagione deludente e travagliata, si renderanno necessari investimenti per migliorare la rosa e dunque forse anche interventi della proprietà, per mettere a disposizione le risorse che serviranno. A questa esigenza la famiglia Commisso non si è peraltro mai sottratta.

Nella prossima stagione alla Fiorentina mancherà il contributo della Conference che quest’anno ha portato circa 15 milioni, tra premi Uefa e incassi delle partite casalinghe. Ci sarà poi da contribuire con 55 milioni alla copertura del secondo lotto della ristrutturazione del Franchi, un intervento che sarà ammortizzato negli anni e beneficerà dell’esclusione dal Fair Play Finanziario, trattandosi di un investimento infrastrutturale. Sulla disponibilità della famiglia a continuare il progetto di Rocco, sostenendo economicamente il club, non sembrano sussistere dubbi.