La classifica sugli ingaggi dei tecnici di A: Fabio Grosso è a metà
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Il noto sito di statistiche, Transfermarkt, ha pubblicato la lista aggiornata sugli ingaggi degli allenatori di Serie A. In cima alla classifica spiccano Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti, entrambi con 9 milioni lordi.
Il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso si trova esattamente a metà della graduatoria con 2,2 milioni lordi a stagione. Curiose le cifre di Domenico Tedesco e Ivan Jurić, i quali raggiungono un ingaggio di ben 3,7 milioni di euro lordi all'anno. Di seguito la classifica completa:
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Primo Piano
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