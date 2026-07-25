La classifica sugli ingaggi dei tecnici di A: Fabio Grosso è a metà

La classifica sugli ingaggi dei tecnici di A: Fabio Grosso è a metàFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Il noto sito di statistiche, Transfermarkt, ha pubblicato la lista aggiornata sugli ingaggi degli allenatori di Serie A. In cima alla classifica spiccano Gian Piero Gasperini e Luciano Spalletti, entrambi con 9 milioni lordi.

Il tecnico della Fiorentina Fabio Grosso si trova esattamente a metà della graduatoria con 2,2 milioni lordi a stagione. Curiose le cifre di Domenico Tedesco e Ivan Jurić, i quali raggiungono un ingaggio di ben 3,7 milioni di euro lordi all'anno. Di seguito la classifica completa: