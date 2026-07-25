Dal Brasile: tramonta l'ipotesi di un ritorno in patria per Dodo

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Dodo è, come noto, un giocatore in uscita dalla Fiorentina. Dal Brasile era trapelata una voce relativa a un suo possibile ritorno in patria, in particolare al Palmeiras. Tuttavia questa ipotesi è già tramontata, visto che secondo quanto riporta Bolavip il club sudamericano non affonderà il colpo per via delle cifre e della concorrenza virando, così, su profili più in linea con le proprie disponibilità economiche e parametri finanziari. Lo scenario più probabile è che Dodo rimanga in Italia, dove sono in pressing due squadre in particolare e cioè il Napoli e la Roma.