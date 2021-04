DIRIGENZA, Si pensa a Goretti e anche a Macia

Nel processo di rinnovo che la Fiorentina dovrà attuare in vista del prossimo anno, rientrano anche alcune modifiche sul piano dirigenziale. La società di Viale Fanti è in cerca di un profilo che potrebbe affiancare il direttore sportivo Daniele Pradè andando a rafforzare l’organigramma insieme al dg Barone e, soprattutto, pensare al mercato. In questo senso, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, si pensa a Roberto Goretti, ma anche a un eventuale ritorno di Eduardo Macia.