DG PIACENZA A FV, Ansaldi grande colpo viola

Fra i contratti depositati ieri dalla Fiorentina appare anche quello di Filippo Ansaldi, portiere classe 2002 del Piacenza Calcio sbarcato a Firenze con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a giugno. FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il direttore generale della società emiliana, Marco Scianò, per analizzare al meglio il neo portierino viola: "Filippo proviene dal nostro settore giovanile. Noi l'abbiamo formato al meglio grazie al nostro preparatore. Di fatto il ragazzo è aggregato alla prima squadra essendo il terzo portiere. Possiede delle qualità sia tecniche che fisiche importanti. Quest'ultime potrebbero valorizzarsi anche in un campionato più impegnativo, a dimostrarlo è il fatto che si trovi già da tempo nel giro delle rappresentative azzurre giovanili. Arriva in un ambiente che con i portieri ha sempre saputo lavorare al meglio.Tra le due società c'è un bel rapporto e c'è grande simpatia con la dirigenza viola. Non saprei dire se diventerà il numero uno viola in futuro ma è certamente un giocatore di prospettiva. Ansaldi è un ragazzo del 2002 che ha buone qualità, può avere ancora sviluppi sia a livello di altezza che a livello muscolare. Ha testa ed è un grande lavoratore che possiede enormi margini di miglioramento. La Fiorentina ci ha detto di voler credere in lui, ha fatto un colpo a prenderlo".