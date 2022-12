DE SANTIS A FV, Boga opzione concreta, Belotti...

Per commentare le vicende di calciomercato in casa Fiorentina, Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva Lorenzo De Santis, agente di mercato ed esperto di calcio sudamericano: "Quella del numero 9 è una questione aperta, non è facile prendere una decisione perché su Cabral è stato fatto un investimento importante, bisogna considerare l'aspetto tecnico e di bilancio. Io credo si possa pensare all'arrivo di un altro attaccante solo con la cessione del brasiliano, ma non è facile prendere attaccanti di livello a gennaio, soprattutto in Italia ci sono poche occasioni. Belotti? E' un caso particolare, era valutato 100 milioni pochi anni fa, nell'ultimo periodo ha avuto un utilizzo parziale, a mio avviso è un giocatore che ha ancora molto da dare, è forte e capace di giocare con la squadra, dando presenza in area di rigore. Ha un contratto con la Roma di un anno che si allunga in caso faccia almeno il 50% delle presenze, è una situazione non facile ma la Roma ha abbondanza in attacco con l'arrivo di Solbakken, è una situazione complessa ma da monitorare"

Secondo lei Quarta, in virtù delle parole del suo agente, rimarrà a Firenze durante questa sessione di mercato o la Fiorentina è già corsa ai ripari per trovare un sostituto?

"Io mi auguro che rimanga in maglia viola, è un giocatore di grande esperienza e che ha dimostrato di essere molto affidabile. La Fiorentina credo abbia a prescindere l'idea di comprare un altro centrale perché serve numericamente considerando le 3 competizioni. Penso che i viola ci penseranno molto, come fatto anche nella sessione di mercato estiva".

Crede che Amrabat rimarrà a Firenze nella sessione di mercato a gennaio?

"Molto dipenderà dall'entità delle offerte, questo mondiale lo ha messo molto in mostra mentre con la maglia viola non è sempre riuscito, potrebbe esserci la possibilità di fare un'ottima plusvalenza, è un questione difficile perché il giocatore ha esternato di volerne parlare con la società, dopo un mondiale del genere le cifre sono molto alte. Chi al suo posto? Io credo che la Fiorentina andrebbe ad acquistare un profilo importante, da capire se un regista classico o un giocatore più muscolare, come Tameze. Credo vada però sottolineata la crescita di molti giovani, tra cui Amatucci, che ha fatto vedere qualità importanti sia con la maglia viola che con quella delle nazionali Under. Con la partenza di Torreira la Fiorentina ha cambiato modo di giocare, Amatucci ha caratteristiche da regista, non sente la pressione di giocare il pallone ed ha tanta personalità".

Boga è un'idea concreta?

"Potrebbe esserlo, l'Atalanta non gioca le coppe ed ha una rosa molto profonda, l'ivoriano aveva grandi aspettative ma non è riuscito a confermare le sue qualità. Adesso sarebbe un'opportunità importante da considerare per la Fiorentina che visto gli infortuni in quel ruolo, i buoni rapporti con il giocatore potrebbero aiutare questo trasferimento. E' normale ci siano molti club su di lui, il profilo però è adatto per i viola".