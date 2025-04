De Gea, è lui il migliore tra i viola a San Siro. Voti ottimi pure per Kean, Dodo e Fagioli

A San Siro Milan-Fiorentina, dopo mille emozioni e occasioni, termina 2-2. Un match che ha visto i viola andare in vantaggio per 2-0 nei primi 10 minuti con l'autorete di Thiaw e il gol di Kean, farsi rimontare da Abraham e l'ex Jovic e infine sfiorare l'impresa con la rete di Dodo annullata per fuorigioco in pieno recupero. Insomma al Meazza è successo di tutto e se la partita è finita con sole 4 reti segnate, tanto merito va sicuramente ai due portieri Maignan De Gea. Proprio l'estremo difensore gigliato è stato eletto dai quotidiani, quasi all'unanimità, il migliore in campo tra gli uomini di Palladino. Incolpevole sui due gol, si supera su Abraham ad inizio ripresa. Così come è straordinario nel doppio intervento prima su Rejinders e poi su Pulisic e infine anche nella ribattuta su Theo Hernandez. Oltre all'estremo difensore spagnolo, ottimi voti anche per Dodo (migliore in campo per Il Corriere dello Sport), Fagioli e Kean.

I VOTI DI DE GEA

La Nazione: 8

Il Corriere Fiorentino: 8

La Repubblica: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Il Corriere dello Sport: 7

TuttoSport: 8