De Gea: "Abituato a indossare la fascia. Sono tra i più esperti, devo dare l'esempio"

David De Gea ha parlato a Dazn nel post partita della vittoria della Fiorentina contro la Cremonese. Queste le sue parole: "Penso che abbiamo giocato bene anche a Parma meritando di più. Oggi abbiamo fatto una grande partita. A cinque minuti dalla fine volevamo vincere nonostante il momento. Siamo felicissimi per i tre punti".

Questo gruppo ha buone fondamenta?: "Sicuro, tutti si allenano a mille, mister e staff lavorano tanto, ma il calcio è duro. Quando si è in una situazione difficile si fa fatica ma la squadra lavora tanto. La strada è lunga, dobbiamo fare punti, passettini dopo passettini".

Sulla fascia da capitano: "Sono abituato dai tempi dello United. Sono uno dei più espeerti, devo dare l'esempio a tutti e io sono sempre li per la squadra e la società Tutti noi dobbiamo dare di più, la strada è lunga e non facile ma insieme ne usciremo":