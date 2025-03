Dagli inviati Criscito torna sul no alla Fiorentina: "Lo feci solo per amore del Genoa. Hanno due tifoserie fantastiche"

Domenico Criscito è stato compagno di nazionale di Giuseppe Rossi e non poteva mancare al Pepito Day. Al Franchi però la sua presenza diventa l'occasione per spiegare un "no" detto alla Fiorentina a più riprese ma in particolare nel 2020 quando era capitano del Genoa: "Ero molto vicino alla Fiorentina ma sai quanto sono legato al Genoa quindi per amore del club rossoblù appunto ho detto no alla Fiorentina.

C'è connessione di tifo? Vivono per il calcio entrambe sono due tifoserie splendide. Pepito? Dalle giovanili alla Nazionale maggiore, è sempre stato un talento, peccato per gli infortuni perché un talento così è sempre bello vederlo in campo".