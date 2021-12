CORR.SPORT, Viola su Joao Pedro ma non solo

Spazio al mercato della Fiorentina sulle pagine del Corriere dello Sport - Stadio. In particolare quello degli attaccanti. Tra le idee al vaglio per sostituire Dusan Vlahovic ci sarebbe anche Joao Pedro, attaccante 29enne del Cagliari che nonostante le difficoltà dei sardi è già a 9 reti e 3 assist in stagione. L'italo-brasiliano potrebbe essere la soluzione giusta fin da gennaio, scrive il quotidiano, magari per fare spazio la prossima estate ad un giovane di prospettiva.

In cima alla lista dei desideri resta comunque Borja Mayoral anche se Mourinho non vuole lasciare la presa: il Real può diventare un alleato dei viola, ma serve tempo. Poi c'è Augustin Alvarez del Penarol, classe 2001 che la Fiorentina potrebbe prendere subito e lasciare fino al termine della stagione in Uruguay, e Scamacca e Caicedo.