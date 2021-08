CORR. DELLO SPORT, Ultimo assalto a Orsolini

"Fiorentina, ultimo assalto a Orsolini", titola stamani il Corriere dello Sport. Negli ultimi giorni si sono intensificati i contatti coi dirigenti del Bologna per capire se occorressero sempre quindici milioni per portare via Riccardo Orsolini dalla squadra rossoblù. I dirigenti viola si sono messi più concretamente sulle tracce del giocatore, ma anche in questo caso - come per Berardi - l’accordo non è stato trovato e col passare dei giorni sono aumentate le difficoltà e diminuite le “buone” intenzioni da una parte e dall’altra. L'ultimo giorno di mercato potrebbe essere quello della svolta.