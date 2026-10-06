Il Coni ha deciso: la Figc sarà commissariata, ecco il ruolo che avrà Malagò
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Decisione presa al CONI. La FIGC sarà ufficialmente commissariata, con Giovanni Malagò che vedrà decadere il ruolo di presidente e assumerà quello di Commissario. Questo quanto riporta Tuttomercatoweb.com: prima della riunione della Giunta lo stesso Malagò si era incontrato col presidente del CONI Luciano Buonfiglio, trovando l'accordo da proporre alla Giunta.
La stessa si è riunita in questi minuti e ha votato all'unanimità, stabilendo quindi il commissariamento della FIGC con Malagò come commissario fino alle prossime elezioni che dovranno avere luogo entro e non oltre il 31 gennaio del 2027. Decisione presa dunque, in attesa della ratifica da parte del Consiglio Nazionale del CONI.
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