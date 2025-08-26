FirenzeViola Comuzzo, Lindelof e non solo: le trattative per la difesa della Fiorentina

Giornata importante per il calciomercato della Fiorentina che ha aperto a nuovi scenari per quanto riguarda la difesa a disposizione di Stefano Pioli. Scricchiola un po' la posizione di Pietro Comuzzo, classe 2005 già schierato contro Polissya e Cagliari ma attenzionato da tanti club in giro per il mondo. Tra questi, quello più convinto appare al momento l'Al Hilal allenato da Simone Inzaghi: gli arabi hanno già messo sul piatto un'offerta da 35 milioni per la Fiorentina che accetterà la cifra se il calciatore dirà di sì. Un dettaglio non da poco perché Comuzzo già una volta ha detto no al pressing degli arabi. Che stavolta il finale sia diverso?

Intanto la Fiorentina continua a lavorare in entrata su quel reparto. Il nome caldo è quello di Victor Lindelof, svincolato dopo gli anni al Manchester United. Il calciatore è tentato dall'ipotesi di giocare in Serie A e sta seriamente riflettendo mentre i viola attendono la risposta dal difensore svedese. E valutano anche Diogo Leite dell'Union Berlino per il quale si parla di un'offerta da 8 milioni di euro.

Poi le trattative sulle fasce. La giornata che sta andando in archivio ha visto Niccolò Fortini essere confermato dalla Fiorentina che ha deciso di puntare su di lui dopo giorni di rilfessione con Stefano Pioli. Il classe 2006 resterà a Firenze e potrà giocare anche da vice Gosens se sul mercato verrà trovata una soluzione per Fabiano Parisi, a questo punto in uscita anche se vicinissimo al rinnovo fino al 2029 con la Fiorentina. Insomma, grande movimento anche sulle fasce.