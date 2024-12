COMUZZO (DAZN), Sono carico. Ho studiato Vlahovic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Pietro Comuzzo ha parlato nel pre-partita tra Juventus e Fiorentina dichiarando: “Sto bene, emozionato il giusto e sempre carico.”

Hai studiato Vlahovic?

“Ho cercato di studiare ogni avversario, vedremo come sarà la partita e studierò la tattica migliore per capire come limitarlo.”

Come vivi questa partita?

“La vivo come ogni altra partita, anche se sento che è una gara che vale tanto per i tifosi viola, quindi sarò ancora più carico.”