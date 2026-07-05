Batistuta e il rapporto con Edmundo: "Brutto, non c'era feeling"

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L'ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta non ha mai nascosto la poca simpatia verso l'ex compagno nella Fiorentina Edmundo. In queste ore Bati è tornato a parlarne, su domanda di SportCenter: "Ricordi con Edmundo? Brutti, brutti - ha risposto - Perchè sì. Era una brava persona, ma non c'era feeling tra di noi, nessun altro problema".

Già in interviste passate l'ex attaccante viola non aveva speso belle parole per il brasiliani anche se insieme sono stati una coppia formidabile. Batistuta non ha però dimenticatpo la stagione 98-99 in cui la Fiorentina andò vicino allo scudetto: "Siamo stati sfortunati per il mio infortunio - ricordò qualche anno fa - Anche perché Edmundo doveva andare a ballare al Carnevale di Rio. A tutti piace ballare, ma bisogna avere delle responsabilità, firmiamo un contratto e gli impegni vanno rispettati”.