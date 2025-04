Commisso-Funaro, oggi l'incontro per la situazione Franchi: al centro il project financing

Il Corriere Fiorentino scrive: oggi è previsto un incontro tra la sindaca Sara Funaro e il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Tra i temi da trattare, la proroga della concessione dello stadio per consentire ai viola di restare a giocare al Franchi anche per la stagione 2025-26 (quella in essere scade il prossimo 31 maggio), l’illustrazione della variante alle ristrutturazioni che permetterà di non modificare l’area di cantiere che interessa l’impianto e, da parte della Fiorentina, la possibile partecipazione agli interventi di ammodernamento attraverso un project financing, che come contropartita potrebbe consentire di godere di una concessione d’uso del Franchi a condizioni vantaggiose per diversi anni.

Sarebbe il primo faccia a faccia tra il presidente viola e la prima cittadina dal ritorno di Commisso in Italia. Nel frattempo, lo stesso Commisso ha incontrato il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti (qui i dettagli).