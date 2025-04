RFV Il sindaco Pignotti su Commisso: "Determinato in quanto a risultati e nel portare avanti la partita stadio"

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare dell'incontro di questa mattina con il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, la moglie Caterina e il direttore generale viola Ferrari: "Ci siamo incontrati e ho visto il presidente molto determinato. Gli ho ribadito l'importanza del Viola Park per il nostro territorio, poi abbiamo parlato del parcheggio e di quello che potrà essere la sentenza di novembre del consiglio di stato. Ma noi, al di là di quello che sarà l'esito della sentenza, abbiamo strumenti per renderlo definitivo come con una variante, perché per noi è importante anche per la cittadinanza".

Come l'ha trovato? "L'ho visto determinato dal punto di vista dei risultati, a portare avanti sia il Viola Park, per quanto sia già compiuto, sia la partita stadio e questo è un segnale importante per la società e, lo dico da sindaco, anche per la nostra comunità".

Crede nella Fiorentina in Champions? "Io sono scaramantico non mi fate dire nulla. Ho un sogno ma come dicono spesso i giocatori pensiamo partita dopo partita".