COMMISSO, È atteso in Italia per la metà di agosto

Mentre la Fiorentina si appresta a giocare la gara amichevole con l'Espanyol sabato, con in programma un'altra possibile sfida il giorno successivo, Rocco Commisso prepara il suo ritorno a Firenze. Secondo La Nazione, il presidente della Fiorentina è atteso in Italia per la metà di agosto in modo da stare vicino alla squadra e seguire in prima persona la fase finale della sessione di calciomercato.