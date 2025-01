FirenzeViola Ci siamo: Kouame in prestito all'Empoli. Tra stasera e domani partirà da Firenze

È tutto fatto per la cessione di Christian Kouame all'Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it l'attaccante ivoriano è pronto ad andare in prestito agli azzurri con la formula del prestito secco fino a giugno. Tra stasera e domani il classe '97 partirà da Firenze per raggiungere Empoli e iniziare la sua nuova esperienza in maglia azzurra, dopo cinque anni trascorsi all'ombra del Duomo.

Era nell'aria: la Fiorentina si libererà di un ingaggio da circa 1,7 milioni di euro dopo l'ultimo rinnovo fino al 2027 arrivato ad ottobre. Ma ribadiamo che il trasferimento dell'ex Genoa non sarà definitivo, bensì in prestito senza opzione.