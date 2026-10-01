Dagli inviati Christillin contro Paratici: "Non si comportò bene con Marotta, conta il lato umano, e poi si è visto dai bilanci"

Evelina Christillin, imprenditrice e dirigente sportiva vicina alle vicende della Juventus, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb e radio FirenzeViola e tra le varie risposte (nel video in calce l'intervista completa su tanti temi) ha commentato la parentesi bianconera di Fabio Paratici, attuale direttore sportivo della Fiorentina, in termini fortemente negativi: "Tra i dirigenti della Juventus da me preferiti c'è Marotta che abbiamo visto cosa ha saputo fare all'Inter e che è stato accompagnato alla porta non proprio bene, il suo allievo prediletto era Carnevali che ora è alla Juve. Paratici ? No grazie. Per quello che è successo proprio con Marotta che aveva allevato Paratici, conta anche il lato umano e lui non si è comportato bene con Beppe, così come Andrea Agnelli anche se poi da presidente ha fatto cose straordinarie.

Erano partiti come giovani leoni che dovevano far fuori quello e quell'altro per Ronaldo ecc ma poi si è visto. Guardi che l'ultimo bilancio in attivo o almeno in pareggio della Juventus è stato quello con Marotta".