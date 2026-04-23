Il Milan punta Fagioli, Gazzetta: "È la seconda scelta dei rossoneri"

Il Milan punta Fagioli, Gazzetta: "È la seconda scelta dei rossoneri"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Movimenti in corso in casa Milan per il futuro del centrocampo rossonero. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà da tenere d’occhio in questo senso la situazione di Nicolò Fagioli, ora alla Fiorentina ma già allenato (e lanciato) da Massimiliano Allegri ai tempi della Juventus. I viola, però, vorrebbero tenere il regista. In cima alla lista, il tecnico livornese ha scritto un nome in grassetto: Leon Goretzka. La dirigenza del Milan è pronto ad accontentarlo. Sul piatto un contratto triennale da 5 milioni per il giocatore che lascerà il Bayern Monaco a zero.