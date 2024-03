CASINI A RFV, No soldi pubblici sul Franchi. ACF...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha parlato oggi a Radio Firenzeviola durante la trasmissione "Palla al centro" tornando sul tema stadio: "Il mio pensiero è sempre il solito: il tema stadio doveva essere affrontato in maniera differente fin dall'inizio, promuovendo un investimento privato e facendolo realizzare alla Fiorentina. Avremmo fatto come avviene in tutto il mondo, con le risorse pubbliche che devono andare verso altre questioni, come per esempio le scuole, rigenerazione urbana, trasporto pubblico e così via. Possono entrare anche interventi di edilizia sportiva ma non certo su impianti di squadre di Serie A, cosa che infatti in Commissione Europea è stato cassato come progetto. Oggi rientrano queste risorse che hanno un po' preso di sorpresa le forze politiche del centro sinistra e del centro destra, ma va sottolineato che sono risorse entrate per tutto il territorio fiorentino. Quindi voglio ripetere che gli stadi di Serie A devono essere realizzati con soldi privati, vi assicuro che la Fiorentina di Rocco Commisso voleva realizzare un suo stadio. Le risorse andrebbero distribuite in base ad un tavolo della città metropolitana perché sono soldi per la città metropolitana, non per lo stadio. Ci sono istituti scolastici che hanno bisogno di grandi investimenti perché sono rimasti agli anni '80. Io è su questo che contesto".

Le parole del Ministro Fitto?

"Significano che le risorse che stanzia il Governo non sarebbero per lo stadio ma per la città. Poi è il sindaco che decide di indirizzare quei soldi per concludere i lavori del Franchi e questo secondo me non va bene. Io non temo un caso Flaminio per il Franchi perchè si potrebbero fare tante cose anche senza che all'interno ci sia la Fiorentina".

Quindi cosa si dovrebbe fare?

"Un intervento sul Franchi è necessario ma quei poco più di 95 milioni che servirebbero ci sono già. Il Comune di Firenze dovrebbe lavorare affinché ci possa essere un impianto privato in tempi rapidi. Considerando che l'attuale restyling finirebbe nel 2028, i tempi con il privato si potrebbero anche recuperare".

Commisso ha detto che non vuole più uno stadio suo.

"Io non ho queste informazioni, credo che sia una partita assolutamente riapribile. Sicuramente Commisso si tira fuori dall'investimento sul Franchi, poi chiedete a loro il perché".