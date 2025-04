Calendario, 7 giornate al termine: 2 big match e 5 sfide con le piccole

vedi letture

Archiviata la sfida di San Siro contro il Milan alla Fiorentina mancano sette partite per chiudere il proprio cammino in campionato. Due gli scontri diretti rimasti, quello dell'Olimpico contro la Roma e quello del Franchi contro il Bologna del grande ex Vincenzo Italiano. Il primo è in programma nel primo weekend di maggio, mentre il secondo sarà alla penultima giornata di Serie A. Per il resto cinque sfide contro formazioni di medio-bassa classifica, proprio quegli incontri che in questa stagione hanno dato maggiori insidie ai ragazzi di Palladino, soprattutto in trasferta. La Nazione percorre quindi il prossimo calendario dei gigliati a partire dalla gara interna contro il Parma (domenica alle 15:00), incastonata tra le due sfide di Conference League contro il Celje, poi con la trasferta di Cagliari per pasquetta fino al derby dell'Arno contro l'Empoli la settimana successiva.

Maggio poi si apre con la sfida dell'Olimpico contro la Roma, nel mezzo all'ipotetica semifinale di Conference League, prosegue con la trasferta di Venezia e il match contro il Bologna, per terminare alla Dacia Arena contro l'Udinese. Poi, sempre ipoteticamente, ci sarebbe la finale di Breslavia.