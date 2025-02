Calamai: "Con l'Inter in emergenza: Viola, usa il tuo entusiasmo e la difesa a tre"

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero l'emergenza di formazione nel recupero di domani contro l'Inter: “Dopo tanto mercato è il momento di pensare all’Inter. La partita di giovedì ci riporta alla mente quei momenti terribili del malore di Bove e ci sarà un aspetto emotivo molto forte, sia per i giocatori che per i tifosi. Inoltre la Fiorentina affronterà la gara con una rosa ridotta al minimo in virtù del regolamento che non permette di utilizzare i nuovi acquisti. Infine l’Inter è fortissima, concentrata in maniera feroce sul campionato.

Detto questo, la Fiorentina viene da due vittorie e ha entusiasmo. Chiudo con una riflessione: a me non piace la difesa a tre, ma il Milan è riuscito a mettere in difficoltà l’Inter proprio intasando le corsie esterne e la parte centrale della difesa a tre. Quindi avanti con la difesa a tre”.