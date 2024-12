BUSO A RFV, Sottil si sta completando. Dusan/Kean...

FirenzeViola.it

L'ex attaccante di Fiorentina e Napoli Renato Buso è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare della partita di ieri tra Juventus e Fiorentina, a partire dalla prestazione di Sottil: "Ieri ha fatto anche un lavoro di copertura con Parisi, raddoppiandolo, a parte i primi 10 minuti. Poi la ciliegina sulla torta è quel tiro complicato sul gol. Si sta completando facendo quel lavoro di copertura e poi diventando determinante su quei tiri. Ieri ha fatto una grande partita, è quello che sulle fasce ha coperto ma anche creato più problemi, si vede che ha fiducia perché l'allenatore glielo ha trasmessa. Lo stesso lavoro può essere fatto secondo me su Parisi, in uno stadio difficile ha preso un giocatore che stava bene in quel momento ma non è facile giocare poco e ogni tanto"

Cosa è successo a Vlahovic? "La sensazione è che non è tranquillo e sereno, sempre sotto critica di tifosi e società, anche se aveva fatto un gran tiro parato da De Gea. Però lo vedi che non è sereno in questo momento"

E Kean? "Alla fine aveva i crampi per quanto fatto, ha corso, tirato su la squadra, tutti gli correvano dietro, ha fatto gol... Ma lì servirebbe uno che gli tolga questa pressione che deve per forza far gol e tutto lui. Un pennellone che lo aiuti, gli dia una palla e sia un sostituto all'altezza quando non sta bene o deve riposare. Non Beltran, ma un centravanti puro perché per Palladino serve quella tipologia lì".

La non esultanza? "E' una cosa soggettiva. Io quando gioco per una squadra e per la soddisfazione personale esulto sempre anche se contro i tuoi ex tifosi non è che devi chissà che cosa ed esultare in maniera esagerata ma era un modo di festeggiare una settimana di lavoro ecc. Però ripeto è una cosa personale, va bene uguale, anzi in un mondo di ipocriti avere rispetto per certe cose è anche importante".