Bove sarà a Sanremo? Ancora non figura tra gli ospiti ma per La Gazzetta dello Sport è possibile

Il match di giovedì sera tra Fiorentina e Inter sarà, in un certo senso, anche la partita di Edoardo Bove. Il 1 dicembre scorso la partita venne rimandata proprio a causa del malore occorso al centrocampista romano, che da allora non è più tornato in campo. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport quella di Bove adesso è una nuova vita, impegnato nello staff tecnico di Palladino, sempre in prima fila nelle partite e negli allenamenti dei suoi compagni perché la sua sola presenza fa bene a tutto il gruppo.

Nel frattempo i medici di Careggi che lo hanno curato per 12 giorni, impiantandogli il dispositivo salvavita, da qui a giugno confronteranno tutti i parametri cardiologici, continueranno il lavoro a ritroso a caccia di segnali già prima di quella cicatrice al ventricolo sinistro figlia dell’arresto cardiaco sul prato del Franchi, cercheranno di capire se e quanto ci sia stata una predisposizione genetica con lo studio del Dna e valuteranno le eventuali conseguenze di una miocardite del 2020 post Covid. Il futuro del ragazzo per quanto riguarda il tornare in campo è ancora incerto, ma nel frattempo potrebbe essercene uno immediato legato al mondo dello spettacolo.

Come riferito dalla rosea, la storia di Bove ha commosso tutto l’Italia e Carlo Conti, tifosissimo della Fiorentina, potrebbe invitarlo sul palco dell’Ariston per Sanremo. Il quotidiano sottolinea come ancora non ci sia né una risposta ufficiale, né Bove nell’elenco degli ospiti, ma chissà che non ci possano essere sviluppi.