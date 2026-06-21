Beltran al River Plate, accordo tra club: quanto incasserebbe la Fiorentina

Beltran al River Plate, accordo tra club: quanto incasserebbe la FiorentinaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Lucas Beltran è a un passo dal ritorno a casa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, accordo raggiunto tra Fiorentina e River Plate per il passaggio dell'attaccante argentino nella squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio. La rosea riporta le seguenti cifre: prestito con obbligo di riscatto a 6,7 milioni di euro ed ulteriore 50% sulla futura rivendita del calciatore. Per la fumata bianca bisognerà attendere il sì dell'attaccante che rientrerà alla base dopo l'anno in prestito al Valencia in cui ha raccolto 3 gol in 30 partite per 1604 minuti totali. 

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