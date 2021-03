BONETTI, Spiega l'addio: "Problemi venuti a galla"

Tatiana Bonetti, ex numero 10 della Fiorentina femminile, al Corriere Fiorentino racconta le ragioni che l'hanno portata a salutare Firenze e partire in direzione Atletico Madrid: "Ci sono stati momenti di difficoltà all’inizio della stagione, c’erano delle cose che sono andate diversamente da come me l’aspettavo e questo malumore mi ha portato, di punto in bianco, a prendere questa decisione. Certo, non mi sarei mai aspettata di andare via, ma ho iniziato a pensare a cosa veramente volessi fare, se aggiungere qualcosa alla mia carriera, al professionismo. A 29 anni ho pensato: ora o mai più".

Come mai così tanti addii dalla Fiorentina? "Che ci sia qualcosa che non va è un dato di fatto. Le cose, forse, potevano essere gestite meglio. Forse dei problemi c’erano già prima, ma col tempo sono venuti a galla. Di certo, quest’anno tutti si aspettavano un altro tipo di stagione, a partire da me e dalle calciatrici che sono ancora lì. Dispiace, perché la Fiorentina merita di stare ai vertici del calcio femminile".