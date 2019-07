BANGU, 24 ore di ritardo a Moena: ecco perché

Tra i giocatori convocati dalla Fiorentina per la seconda parte del ritiro di Moena, spicca l’assenza del mediano congolese Andy Bangu: lo storico capitano della Primavera di Federico Guidi (reduce da una buona stagione al Bisceglie assieme a Cerofolini) non ha raggiunto per il momento la Val di Fassa - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - per affrontare una vicenda di natura personale. Bangu dovrebbe in ogni caso salire in ritiro nella giornata di domani.