ATTACCO, Scambio Kouame-Sanabria, c'è un ostacolo

Su la Nazione spazio al possibile scambio Christian Kouame-Antonio Sanabria sull'asse Firenze-Torino. Il paraguayano verrebbe in Toscana per fare il vice-Kean e avrebbe già aperto al trasferimento, conscio di partire dietro l'attuale numero venti in viola nelle gerarchie. L'ostacolo per la concretizzazione di questo switch di mercato? La volontà di Christian Kouame, che dovrebbe fare il percorso inverso e vestirsi di granata. L'ex Genoa però, scrive la Nazione, è legatissimo a Firenze, anche per questioni familiari. Da capire quindi se accetterà il trasferimento.