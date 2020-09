ARBITRI, Novità: mai più "mani" come Ibra a Firenze

Anche il mondo degli arbitri è pronto a tornare in campo. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle novità in vista della nuova stagione, a partire dal fatto che arbitri Can A e B saranno in un'unica lista, così che il designatore Rizzoli possa assegnare anche gare di Serie A ad arbitri che normalmente arbitrano la serie cadetta. La decisione più importante riguarda però i falli di mano: non ci sarà più un gol annullato come quello di Ibrahimovic a Firenze. D’ora in poi il tocco di mano invaliderà il gol solo se avviene nell’immediatezza. Lo conferma lo stesso Rizzoli: "Sì, non ne vedremo più di reti annullate così. Conta l’immediatezza: un esempio? Veretout in Roma-Samp verrebbe ancora annullato, non c’è nulla tra il tocco di Perez e il suo tiro, quello di Ibra no". In più gli arbitri cercheranno di dare meno rigori "leggeri".