FirenzeViola Viery-Dragusin, tocca ancora a voi. Ranieri lavora a parte, Pongracic è ko

La Fiorentina continua a lavorare sul campo, con particolare attenzione alla situazione del reparto difensivo in vista dell'impegno di domani sera contro il Sassuolo. A prendersi la scena a Reggio Emilia saranno di nuovo Viery e Dragusin, che proseguono il loro lavoro insieme, confermando un'intesa sulla quale Vanoli sta insistendo per cause di forza maggiore. Una coppia che continua dunque a essere osservata con attenzione, anche alla luce delle condizioni degli altri interpreti della retroguardia viola.

Luca Ranieri, infatti, ha svolto ancora una volta un lavoro differenziato, rimanendo a parte rispetto al resto del gruppo. Una situazione che impone prudenza e che sarà monitorata per capire quando il difensore potrà tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni. La sua presenza al Mapei però appare difficile. Marin Pongracic invece è ancora out per infortunio e lo sarà per diverse settimane. Un'assenza che riduce ulteriormente le alternative a disposizione nel reparto arretrato e rende ancora più importante il lavoro delle altre soluzioni difensive. Toccherà dunque di nuovo a Dragusin e Viery provare a mantenere la porta inviolata, una missione mai riuscita fin qui in campionato.