L'agente di Dragusin: "Ora sta bene. Lascerà Firenze solo per una big"

L'agente di Radu Dragusin, Florin Manea, ha parlato del difensore rumeno a Sport.ro, soffermandosi sul recupero dall’infortunio, sul futuro e sull’espulsione rimediata in nazionale.

Come è andato il recupero dall'infortunio?

"Non ho mai avuto dubbi e sono convinto che tornerà più forte di prima, perché è più preparato e motivato. Ha saputo reagire a una situazione terribile, come quella dell’infortunio, continuando ad andare avanti. Sono sicuro che in futuro non avrà più problemi. Ricordiamoci che Radu ha soltanto 24 anni e un’intera carriera davanti. Un difensore centrale raggiunge la piena maturità tra i 26 e i 27 anni. Lui ha già giocato due stagioni in Premier League, vinto l’Europa League e la Coppa Italia con la Juventus e partecipato a un Campionato Europeo".

Quale futuro per il ragazzo?

"Al momento non stiamo pensando a un trasferimento. Sono convinto che tornerà al valore di mercato precedente all’infortunio e che le squadre interessate in passato torneranno a farsi avanti. Se dovesse lasciare la Fiorentina, vorremmo che approdasse in un club di livello superiore. Adesso, però, la priorità è fare bene con la maglia viola. Vedremo cosa succederà tra due o tre anni, ma credo che non lascerà Firenze prima di due anni".

Cosa pensad dell'espulsione in Nazionale?

"A mio parere, quella di Radu è stata un’espulsione ingiusta. Non c’era fallo e Lewandowski avrebbe dovuto essere ammonito per simulazione. Riguardando l’azione, si vede che porta le gambe all’indietro e si lascia cadere senza che nessuno gli tocchi i piedi. L’errore principale è stato estrarre il cartellino rosso: se l’arbitro avesse ritenuto l’intervento da ammonizione, avrebbe dovuto rivolgersi al VAR".