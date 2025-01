AG. MAN, Fiorentina? Non ne so niente, è del Parma

FirenzeViola.it

Giovanni Becali, procuratore di Dennis Man, si è così espresso a Sportpesurse.ro sul futuro del suo assistito: "Stanno esagerando anche sulla stampa italiana. Non so niente di tutti questi dettagli che appaiono sui quotidiani riguardo un trasferimento di Man alla Fiorentina. Dennis è del Parma".

Il Parma chiede 20 milioni di euro per Dennis Man. È la cifra che i ducali hanno deciso di battezzare per l'eventuale cessione dell'ala rumena, seguito da diversi club della nostra Serie A come Fiorentina e Como. In particolare i viola hanno presentato, nei giorni scorsi, un'offerta da circa 12 milioni di euro, rispedita al mittente.

Anche i lariani hanno chiesto informazioni anche se non è da escludere che possa esserci una permanenza per evitare di rinforzare una squadra direttamente implicata per la corsa alla salvezza. Difficile, in ogni caso, che Man possa muoversi a meno che non ci siano altre proposte di alto livello e, appunto, intorno ai 20 milioni.

Man nei giorni scorsi aveva parlato così del suo momento e delle sue ambizioni. "Penso che posso arrivare più in alto. Cerco di fare il meglio, di dare tutto sul campo. Può succedere di tutto".