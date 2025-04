Adli e Sottil, Milan e Fiorentina non propensi a riscattarli. Se ne parlerà stasera a San Siro

vedi letture

La partita in programma stasera a San Siro sarà anche l'occasione per Milan e Fiorentina di confrontarsi sui cartellini di Yacine Adli e Riccardo Sottil, entrambi in prestito con diritto di riscatto, uno in rossonero da parte dei viola e uno viceversa. La gara del Meazza, scrive La Gazzetta dello Sport, vedrà i due club mettersi faccia a faccia anche per parlare dei due giocatori, i cui destini sembrano ad oggi simili.

Per quanto riguarda il centrocampista francese, dopo un'ottima prima parte di stagione è sparito dai radar per infortuni e scelte tecniche, tanto che ad oggi è difficile che la Fiorentina scelga di sborsare i 10 milioni previsti per esercitare il diritto di riscatto e tenerlo con sé. Probabile che rientri a Milano ma non per restarci, piuttosto per ripartire subito. Discorso simile per il figlio d'arte, partito a gennaio in direzione rossonera trovando però pochissimo spazio nelle rotazioni di Conceicao, anche in questo caso è lontana la possibilità che il Milan versi ai viola i 10 milioni di euro per il diritto di riscatto. Ma la gara di stasera fungerà da ulteriore aggiornamento - conclude la Gazzetta -.