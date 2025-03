FirenzeViola Addio a Roberto Giachetti, punto di riferimento per tanti nella Viola di Cecchi Gori

Nella Fiorentina di Cecchi Gori era un punto di riferimento per tutti. Per i giocatori ma anche per la stampa. Si è spento ieri Roberto Giachetti, storico team manager della Fiorentina negli anni '90. Un fiorentino vero che aveva il viola sulla pelle. Suo padre Luciano, da ds aveva costruito la Fiorentina del primo scudetto, quella che allenata da Bernardini poteva annoverare fior di campioni come Montuori e Julinho. Roberto Giachetti svolgeva tante funzioni nella Fiorentina e, prima dell'avvento di Vincenzo Macilletti come addetto stampa, era lui a tenere i rapporti con i media, riportando anche le notizie del bollettino medico e del programma degli allenamenti. Era lui a volte anche a gestire le richieste delle interviste ai protagonisti di quella Fiorentina.

"Lei aveva mandato un fax a Cinquini?", chiedeva con solerzia prima di chiamare il ds. Inconfondibile, sul prato del Franchi, la sua camminata verso la panchina viola, con in mano - quasi inseparabile- una sigaretta. Da Radice a Trapattoni a Malesani a Mancini ha sempre vissuto al fianco dei tecnici viola, in panchina. Ci ha lasciato ieri, dopo una vita con il viola nel cuore. "Ha fatto tanto per la Fiorentina - ci ha detto proprio Cinquini - ricordo sempre quando mi chiamò per dirmi che non si trovava più Edmundo. Non si sapeva che fine avesse fatto. Era partito per il Carnevale…"