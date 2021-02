ADANI, ACF la delusione del 2020, cambi progetto

In diretta sul canale Twitch di Christian Vieri (Bobo Tv) durante Fiorentina-Inter, l'ex difensore viola e nerazzurro Daniele Adani ha commentato la stagione del club di Commisso: "Ho inserito la Fiorentina come delusione del 2020, discolpando Iachini che l'ha portata a 49 punti. Serve rinnovare il progetto, i viola hanno le potenzialità per essere protagonisti, non per galleggiare, rimediare. I tifosi non ti chiederanno mai lo scudetto, ma di vivere delle emozioni. In Italia quando non riesci a tirarti fuori dai guai ti ritrovi a maggio a sperare nei risultati dagli altri campi per salvarti. La Fiorentina deve mantenere qual piccolo margine che si è costruita dalla salvezza, per poi costruire una squadra un progetto tattico con ambizioni differenti: c'è una proprietà che ha voglia di fare un percorso diverso. Ormai da un anno e mezzo non vedo giocar bene i viola".