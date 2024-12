ACF, Il 1° gennaio seduta a porte aperte al Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina svolgerà al Franchi la prima seduta di allenamento del 2025 a porte aperte il 1° gennaio alle ore 14.30. I tifosi viola sono invitati a salutare insieme alla squadra il nuovo anno e potranno accedere allo stadio dal Settore di Maratona (varchi T10 e T11) a partire dalle ore 13.45. Per gli operatori dell'informazione sarà aperta la Tribuna Stampa (telecamere e fotografi non potranno accedere al terreno di gioco) ingresso da Viale Fanti 4.

Allo stadio non sarà consentito l’ingresso ad animali e non sarà possibile introdurre recipienti di vetro. Ricordiamo che la circolazione di auto e moto intorno allo stadio non sarà interdetta, si invitano quindi i Tifosi, per la propria incolumità, a prestare la massima attenzione.