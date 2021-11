VLAHOVIC, Il gesto e la corsa alla Scarpa d'Oro

Dopo la doppietta al Milan si sono riaccesi i riflettori su Dusan Vlahovic, anche per un'ambigua esultanza dopo i gol che tutti hanno cercato di interpretare e che dunque ha incuriosito anche i nostri lettori. Il protagonista di giornata infatti rimane lui e tutto quello che lo riguarda. Alla fine su IG il significato dell'esultanza lo ha spiegato in pratica lui stesso: "Noi siamo questi e andiamo avanti!". Ma con i due gol Vlahovic ha eguagliato il record che apparteneva ad Hamrin, di 27 gol nell'anno solare e, rimanendo invece alla stagione in corso, si candida anche alla Scarpa d'oro. E in un interessante articolo il nostro Giacomo Galassi fa un confronto con Luca Toni, che vinse la Scarpa d'Oro proprio con la maglia viola.

