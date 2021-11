VLAHOVIC, Già 10 reti in A: l'anno scorso alla 27ª

Sono già dieci le reti di Dusan Vlahovic in campionato con la maglia della Fiorentina. Un numero decisamente alto se rapportato alle sole 13 giornate giocate e, in particolare, allo score del serbo totalizzato nelle passate stagioni. Nonostante infatti il classe 2000 lo scorso anno abbia concluso la sua Serie A a quota 21 reti (salvando letteralmente da solo la squadra viola dall’incubo retrocessione), per raggiungere la doppia cifra in campionato un anno da il numero nove ci ha messo decisamente molto più tempo.

Vlahovic infatti toccò quota dieci reti alla 27a giornata nella trasferta di Benevento, quando il serbo nella stessa occasione (con una tripletta) riuscì a realizzare anche l’11° e il 12° gol in campionato (la partita finì 1-4 per la squadra di Prandelli). Da quel momento la sua ascesa non si è davvero più fermata. Volendo allargare il discorso, con la doppietta di ieri Dusan ha realizzato il suo 16° e 17° gol stagionale in 21 gare giocate, tra Serie A, Coppa Italia e gare in Nazionale. Un’autentica macchina da gol.