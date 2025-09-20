Viola, tutta una questione di testa: contro il Como serve una partenza super

Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello relativo all'attenzione che la Fiorentina dovrà mettere nell'approccio alla sfida di domani contro il Como: partendo dalla sfida della Unipol Domus Arena contro il Cagliari e arrivando fino alla sconfitta del Franchi contro il Napoli, una costante dei viola fin qui è stata l'assenza di grandi occasioni da rete create nel primo tempo. Sia in Sardegna che a Torino, le prime due giornate di Serie A, la prima frazione è terminata 0-0 con i viola che si sono resi pericolosi in area avversaria solo con un contropiede che ha portato Piccoli a calciare in porta contro i granata. Contro i rossoblù è stato decisivo un salvataggio di Gosens sulla linea, mentre a Torino già dopo 7 minuti De Gea è stato costretto agli straordinari su un inserimento di Casadei. È stato soprattutto sabato sera però contro il Napoli che la differenza di approccio tra le due squadre è stata evidente. I partenopei sono partiti fortissimo e dopo un quarto d'ora di gioco il risultato era già sul 2-0. Stesso discorso nella ripresa con Beukema che ha trovato la rete del 3-0 appena sei minuti dopo il rientro in campo dall'intervallo. Tornando sulla Conference League, anche nella sfida di ritorno contro il Polyssia l'approccio al match fu sbagliato. I viola si sono trovati anche lì sotto di due gol dopo 15 minuti mettendo a rischio la qualificazione.