Montolivo: "Fiorentina? C'è poco a cui aggrapparsi. Kean e De Gea sotto standard e coinvolgono tutti"

Riccardo Montolivo, ex centrocampista della Fiornetina ed opinionista Sky, ha parlato della difficile situazione viola e sui singoli che stanno deludendo di più: "Difficile dire quale singolo stia deludendo di più, in questa situazione c'è veramente poco a cui aggrapparsi. La società è chiaramente assente, non c'è alcuna figura forte al di sopra dell'allenatore che può aiutare la squadra e mettere le cose a posto. L'allenatore appena arrivato è in grave difficoltà e i giocatori non riescono ad uscirne. Il secondo gol preso ieri non si può prendere, c'è stata una grave mancanza da parte dei giocatori.

In più c'è un ambiente ferito, la Fiorentina per i fiorentini è come fosse una figlia che in questo momento sta tradendo la famiglia. Continuano ad amarla fortemente perché fa parte della famiglia ma c'è gande pessimismo. I giocatori devono cercare di andare oltre questa situazione, perché poi giocare al Franchi diventa molto complicato. Sui singoli dico Kean e De Gea, i giocatori con più qualità che stanno rendendo molto al di sotto delle proprie possibilità Se due così giocano al di sotto dei propri standard, anche gli altri vengono coinvolti".