Fiorentina, il programma di oggi: giorno libero concesso da Grosso

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Oggi alle 09:20Notizie di FV
di Redazione FV

Giorno libero oggi per la Fiorentina all'indomani della sconfitta casalinga contro il Torino. La squadra agli ordini di Fabio Grosso tornerà al Viola Park domani per preparare il prossimo impegno di campionato in programma venerdì sera a Venezia.