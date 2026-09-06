Top Fv, Chi si salva in Fiorentina-Torino 1-2? Vota il nostro sondaggio
FirenzeViola.it
La Fiorentina ha perso la sua terza partita consecutiva di questo inizio di campionato, con il Torino per 1-2. Dopo lo 0-0 del primo tempo e con i cambi di interpreti e di modulo, Pellegrino nella ripresa era riuscito a portare in vantaggio i viola ma il Torino ha prima rimontato e poi ribaltato il risultato. FirenzeViola, come di consueto, lancia il sondaggio su quale viola ha fatto meglio in campo contro i granata.
(Vota qui)
Pubblicità
Notizie di FV
La credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuocodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 La credibilità intaccata di Paratici e il rischio Vanoli cavallo di ritorno: la Fiorentina è sempre pulp. L’avviso della Curva dopo l’annata ignobile. E’ vietato (per tutti) scherzare con il fuoco
Copertina
Mario TeneraniGrosso via, primo fallimento stagionale. Paratici capisce di aver sbagliato allenatore e richiama Vanoli
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina non esiste: zero gioco e, soprattutto, zero punti. Paratici manda al macello Grosso (che ha tante colpe): ma perché non spiega come ha costruito questa squadra? 150 milioni e una rosa che fa acqua da tutte le parti
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Torino 1-2, rimonta granata: terza sconfitta consecutiva per i viola in A
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com