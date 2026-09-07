Prende quota un ritorno per il post Grosso: Vanoli in pole secondo Sky
FirenzeViola.it
Secondo quanto riportato da Sky Sport, starebbe prendendo corpo l'ipotesi del ritorno di Paolo Vanoli come allenatore della Fiorentina dopo l'addio avvenuto lo scorso giugno, poco prima della scelta ricaduta su Fabio Grosso, esonerato nella tarda serata di ieri.
Lo stesso Vanoli aveva parlato recentemente al Corriere dello Sport ribadendo come, secondo lui, meritasse la conferma dopo la salvezza raggiunta in anticipo nella passata stagione. Adesso è lui il nome in pole per il post Grosso, anche se resiste la candidatura di Thiago Motta.
Pubblicità
News
Grosso via, primo fallimento stagionale. Paratici capisce di aver sbagliato allenatore, Vanoli in pole per il ritornodi Mario Tenerani
Le più lette
3 Il passo indietro di Grosso e una scelta arrivata a tarda ora. Per la successione in ballo il ritorno di Vanoli
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina non esiste: zero gioco e, soprattutto, zero punti. Paratici manda al macello Grosso (che ha tante colpe): ma perché non spiega come ha costruito questa squadra? 150 milioni e una rosa che fa acqua da tutte le parti
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Torino 1-2, rimonta granata: terza sconfitta consecutiva per i viola in A
Pietro LazzeriniLa missione del mercato era fare tabula rasa anche lasciando un paio di colpi in canna (ecco quali). Fagioli e Dodo da recuperare subito. Grosso abbia coraggio, col Torino in palio non solo i tre punti
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com