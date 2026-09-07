Prende quota un ritorno per il post Grosso: Vanoli in pole secondo Sky

Prende quota un ritorno per il post Grosso: Vanoli in pole secondo SkyFirenzeViola.it
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Oggi alle 00:25News
di Redazione FV

Secondo quanto riportato da Sky Sport, starebbe prendendo corpo l'ipotesi del ritorno di Paolo Vanoli come allenatore della Fiorentina dopo l'addio avvenuto lo scorso giugno, poco prima della scelta ricaduta su Fabio Grosso, esonerato nella tarda serata di ieri.

Lo stesso Vanoli aveva parlato recentemente al Corriere dello Sport ribadendo come, secondo lui, meritasse la conferma dopo la salvezza raggiunta in anticipo nella passata stagione. Adesso è lui il nome in pole per il post Grosso, anche se resiste la candidatura di Thiago Motta.