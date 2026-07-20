Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
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Ecco le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
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Paratici ama la costruzione dal basso… Fatte difesa e mediana, ora tocca all’attacco. Bakayoko top, ma attenzione a Cancellieri. Sogno Garnacho, Koleosho resta una chancedi Mario Tenerani
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1 Paratici ama la costruzione dal basso… Fatte difesa e mediana, ora tocca all’attacco. Bakayoko top, ma attenzione a Cancellieri. Sogno Garnacho, Koleosho resta una chance
Copertina
Niccolò SantiOulai sì, no, forse: cronaca di un depistaggio sfacciato. Ora l’offensiva per Bakayoko. La Roma spinge forte su Dodo. Fortini piace al Torino. La Fiorentina ha chiesto Joao Mario alla Juve
Tommaso LoretoOulai, ci siamo. L'ivoriano in arrivo dopo una giornata di voci e ricostruzioni, beffato anche il Napoli. Prende corpo un terzetto da favola a centrocampo
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