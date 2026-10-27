Fiorentina al lavoro con vista Atalanta: il programma di oggi

Fiorentina al lavoro con vista Atalanta: il programma di oggi
© foto di Lorenzo Bottaro
Oggi alle 06:45Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina torna al lavoro in vista della gara infrasettimanale di giovedì sera, quando al Franchi arriverà l'Atalanta di Maurizio Sarri. I viola sosterranno una seduta di allenamento alle 11. Nella giornata di oggi saranno da monitorare le condizioni dei tre infortunati, nell'ordine Atta (sale l'ottimismo), Ranieri e Pongracic. Soprattutto per quest'ultimo si dovrebbe capire meglio l'entità dell'infortunio al flessore e i tempi di recupero.