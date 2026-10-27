Fiorentina al lavoro con vista Atalanta: il programma di oggi
La Fiorentina torna al lavoro in vista della gara infrasettimanale di giovedì sera, quando al Franchi arriverà l'Atalanta di Maurizio Sarri. I viola sosterranno una seduta di allenamento alle 11. Nella giornata di oggi saranno da monitorare le condizioni dei tre infortunati, nell'ordine Atta (sale l'ottimismo), Ranieri e Pongracic. Soprattutto per quest'ultimo si dovrebbe capire meglio l'entità dell'infortunio al flessore e i tempi di recupero.
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FirenzeViolaUn mercato smentito dagli allenatori, il percorso immaginato da Paratici è (per ora) in forte salita
Redazione FVButtato via il gol inatteso del vantaggio. Fiorentina poco furba, orfana di cinismo. Cambi sbagliati, difesa a tre con Valdepenas... Ok alla crescita, ma serve salvarsi. È chiaro?
Tommaso LoretoSulla carta un sfida proibitiva, in campo un'occasione per mostrare attributi e non assuefarsi alle sconfitte
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