Verso Fiorentina-Cremonese con Kean e Solomon convocabili
Moise Kean oggi è tornato al Viola Park e si è allenato, dopo i giorni di permesso concessi dalla società per motivi familiari. Sarà Vanoli a decidere se convocarlo o meno (solo nella mattinata di domani sarà ufficializzato l'elenco) e se farlo giocare.
Intanto l'altra buona notizia è che Manor Solomon, ufficializzato ieri, è già in regola con il transfer e, già inserito nella lista campionato, è dunque anche lui a disposizione.
