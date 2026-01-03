Verso Fiorentina-Cremonese con Kean e Solomon convocabili

Moise Kean oggi è tornato al Viola Park e si è allenato, dopo i giorni di permesso concessi dalla società per motivi familiari. Sarà Vanoli a decidere se convocarlo o meno (solo nella mattinata di domani sarà ufficializzato l'elenco) e se farlo giocare.

Intanto l'altra buona notizia è che Manor Solomon, ufficializzato ieri, è già in regola con il transfer e, già inserito nella lista campionato, è dunque anche lui a disposizione.