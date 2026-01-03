Fiorentina su Baldanzi: primi contatti con la Roma

Fiorentina su Baldanzi: primi contatti con la RomaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:40Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina vuole cambiare le caratteristiche dei giocatori a disposizione di Paolo Vanoli. Dopo Solomon, la società viola avrebbe messo gli occhi su Tommaso Baldanzi, che nella Roma di Gasperini trova poco spazio. Un giocatore già seguito. Arrivano conferme in tal senso anche alla nostra redazione. Ma c'è interesse anche per Dominguez del Bologna.