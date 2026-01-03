Mercato in uscita: Martinelli e Infantino in prestito, ecco le altre trattative
FirenzeViola.it
La Fiorentina ha preso la decisione di mandare il portiere classe 2006 Martinelli a giocare, alla Samp in prestito secco. Infantino invece è stato ufficializzato proprio nelle scorse ore dall'Argentino Junior dopo sei mesi di inattività: il giocatore ovviamente si allenava ma è rimasto fuori rosa. Ora c'è il ritorno in patria in prestito con diritto di riscatto.
Ma il mercato in uscita è in fermento. Intanto ci sono dubbi sulla permanenza anche di Fortini, con il rinnovo in stand-by e la corte di qualche club. Per Viti si va invece verso l'interruzione del prestito. Su Fazzini ci sono invece Lazio e Lecce.
Pubblicità
Notizie di FV
Solidarietà viola, nessuno si è (giustamente) arreso. Più che sfidare la statistica la Fiorentina dimostri di crederci. Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscitadi Tommaso Loreto
Le più lette
1 Solidarietà viola, nessuno si è (giustamente) arreso. Più che sfidare la statistica la Fiorentina dimostri di crederci. Solomon apre l'era Paratici: Dominguez, Baldanzi e Dragusin le altre idee, pronta la rivoluzione in uscita
Copertina
Luca CalamaiEffetto Paratici: arriva Solomon. Porta gol e assist da attaccante esterno. Ora altri quattro colpi. La Fiorentina passerà al 4-3-3. Kean si accomodi in panchina contro la Cremonese
Lorenzo Di BenedettoLa rivoluzione per la salvezza è già in clamoroso ritardo. Paratici tratta con il Tottenham ma serve tempo: e il suo arrivo potrebbe slittare ancora. Ferrari continuerà a essere l'unico tramite con Commisso e non ha mai pensato alle dimissioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com