Mercato in uscita: Martinelli e Infantino in prestito, ecco le altre trattative

vedi letture

La Fiorentina ha preso la decisione di mandare il portiere classe 2006 Martinelli a giocare, alla Samp in prestito secco. Infantino invece è stato ufficializzato proprio nelle scorse ore dall'Argentino Junior dopo sei mesi di inattività: il giocatore ovviamente si allenava ma è rimasto fuori rosa. Ora c'è il ritorno in patria in prestito con diritto di riscatto.

Ma il mercato in uscita è in fermento. Intanto ci sono dubbi sulla permanenza anche di Fortini, con il rinnovo in stand-by e la corte di qualche club. Per Viti si va invece verso l'interruzione del prestito. Su Fazzini ci sono invece Lazio e Lecce.